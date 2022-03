Ukraine : bombardement à Kiev, aide humanitaire de la France... le point sur la situation

Bombardement et nouveau couvre-feu à Kiev. Dans la nuit de dimanche à lundi, un bombardement d'un centre commercial du Nord-Ouest de la capitale a fait au moins huit morts, selon les autorités ukrainiennes. L'armée russe a affirmé que ce centre commercial était vacant et servait de dépôt d'armements et de munitions. Les troupes russes cherchent toujours à encercler Kiev, où un nouveau couvre-feu a été instauré à partir de lundi 19Hh0 jusqu'à mercredi 06h00.

Manifestation dispersée à Kherson. La population refuse de se soumettre à la présence de soldats russes. À Kherson, ville du sud de l'Ukraine occupée par les forces russes, une manifestation pacifique a été dispersée par des tirs d'armes automatiques et de gaz lacrymogène. Selon des vidéos de deux médias locaux, au moins un blessé est à déplorer. "À Kherson, les occupants ont tiré vers des gens qui étaient sortis pacifiquement, sans armes, pour protester. Pour la liberté, pour notre liberté", a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une vidéo publiée mardi 22 mars à l'aube.

Marioupol refuse de capituler. L'Ukraine ne "déposera pas les armes et ne quittera pas la ville" assiégée de Marioupol, a déclaré sa vice-Première ministre, ignorant un ultimatum russe. Le ministère de la Défense russe avait appelé l'Ukraine à "déposer ses armes" et exigé une "réponse écrite" à son ultimatum avant lundi matin. L'Union européenne a dénoncé les destructions indiscriminées dans la ville martyre comme un "crime de guerre majeur", et décidé de doubler son soutien financier pour les achats d'armements envoyés à Kiev.

Zelensky prêt à un"compromis" sur le Donbass et la Crimée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à discuter avec son homologue russe Vladimir Poutine d'un "compromis" sur le Donbass et la Crimée pour "arrêter la guerre". Cependant, tout "compromis" dans les négociations avec la Russie en vue de mettre un terme au conflit sera soumis à référendum en Ukraine, a-t-il rajouté. "L'Ukraine ne peut accepter aucun ultimatum de la Russie. Il faut d'abord tous nous détruire, alors seulement leurs ultimatums seront respectés", a précisé Volodymyr Zelensky dans un entretien avec un média public régional.

Hausse de l'activité aérienne russe. La Russie a amplifié ses opérations aériennes et navales en Ukraine, face à la résistance des forces ukrainiennes qui continuent de freiner l'avancée de l'armée russe dans le pays, a indiqué lundi un haut responsable du Pentagone. "Au cours des dernières 24 à 48 heures, nous avons constaté une hausse de l'activité aérienne des deux parties", a indiqué au cours d'un point presse ce haut responsable ayant requis l'anonymat.

Un rescapé des camps nazis tué dans un bombardement en Ukraine. Boris Romantschenko, 96 ans, ancien prisonnier du camp de concentration nazi de Buchenwald, a été tué dans le bombardement de l'immeuble où il vivait, à Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine. Vladimir Poutine ne cesse de justifier l'invasion de l'Ukraine par la nécessité de "dénazifier" ce pays, un argument de propagande et une référence à la Seconde Guerre mondiale dénoncés notamment par les historiens.

3,5 millions de réfugiés ukrainiens. Près de 3,5 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le 24 février, selon le décompte de l'ONU publié ce lundi. Quelques 90% d'entre eux sont des femmes et des enfants. Les Ukrainiens âgés de 18 à 60 ans n'ont pas le droit de quitter leur pays. La Pologne accueille à elle seule plus de la moitié des réfugiés. Une conférence de donateurs se tiendra le 5 avril pour aider la Moldavie, pays frontalier de l'Ukraine, à faire face à l'afflux de réfugiés fuyant l'invasion russe.