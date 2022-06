Ukraine : bombardements à Severodonetsk, Poutine "isolé", sanctions... Le point sur la situation

Les combats continuent à Severodonetsk. L'armée russe a bombardé sans relâche cette ville de l'est du pays ce vendredi, qui fait l'objet d'une bataille acharnée depuis plusieurs semaines. Et pour cause, la prise de Severodonetsk permettrait à la Russie d'assurer son emprise sur le Donbass, un bassin minier occupé partiellement par des séparatistes prorusses depuis 2014. Mais l'armée ukrainienne a assuré avoir réussi à repousser en partie les forces russes dans la journée, selon le gouverneur de la région de Lougansk. "Ils n'ont pas entièrement capturé [Severodonetsk]. Et si auparavant, on avait une situation difficile avec environ 70% (de la ville) capturée, actuellement ils ont été repoussés de 20%", a-t-il déclaré, en dépit d'un déluge de feu.

La Russie a affirmé avoir rempli certains des objectifs de "l'opération militaire spéciale" qu'elle a déclenchée pour "dénazifier" l'Ukraine et protéger sa population russophone il y a 100 jours. "La victoire sera notre" a toutefois rétorqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une vidéo où il apparaît devant le bâtiment de l'administration présidentielle à Kiev avec plusieurs de ses collaborateurs.