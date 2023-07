Ukraine : ce que l'on sait des bombes à fragmentation, que les États-Unis envisagent de livrer à Kiev

Si rien n'a encore été acté, une telle décision pourrait constituer un tournant sur le front militaire ukrainien. Les bombes à fragmentation, aussi appelées à sous-munitions (BASM), sont composées d'un conteneur, tel un obus, regroupant des projectiles explosifs de taille plus réduite, dites "sous-munitions". Ces dernières sont dispersées sur un secteur étendu, et sont censées exploser au contact des cibles. Selon l'ONU, elles "peuvent remplir des zones entières dans une taille équivalente à plusieurs terrains de football."

En 2021, ces armes avaient été utilisées dans neuf pays différents, dont le Syrie, l'Irak, le Laos et le Yémen, et avaient fait pour l'ensemble de l'année 59 morts et 90 blessés, quasi exclusivement des civils, victimes surtout des armes non explosées restées à terre, a indiqué l'Observatoire des armes à sous-munitions (Cluster Munition Coalition, CMC) dans son rapport annuel.