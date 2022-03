Guerre en Ukraine : ce que se sont dit Macron et Poutine lors de leur dernier appel ce vendredi

De son côté, le maître du Kremlin a mis l'accent sur les "nombreux crimes de guerre commis quotidiennement par les forces de sécurité et les nationalistes ukrainiens", précise le Kremlin. "Les attaques massives aux roquettes et à l'artillerie sur les villes du Donbass", l'est russophone de l'Ukraine en partie contrôlé par des séparatistes prorusses soutenus par Moscou, ont également été au centre des discussions.

En outre, Emmanuel Macron a partagé à son homologue sa "préoccupation extrême" concernant la situation à Marioupol, une ville stratégique du sud-est de l'Ukraine bombardée par l'armée russe. Il a, de nouveau, réclamé "la levée du siège et l'accès humanitaire".

Les autorités ukrainiennes ont accusé mercredi l'aviation russe d'avoir "sciemment" bombardé un théâtre de cette ville où étaient réfugiés des habitants, ce que la Russie a démenti. Volodymyr Zelensky a annoncé que des "centaines" de personnes se trouvaient sous les décombres. Selon un premier bilan du conseil municipal, la frappe a fait au moins un blessé grave mais pas de morts.