Guerre en Ukraine : comment TikTok est devenu le théâtre de la désinformation

La diffusion d’un nombre important d'informations mensongères vient aussi du design même de l’application, conçue pour devenir rapidement addictive pour les utilisateurs. "Le design très bien fait de TikTok est aussi extrêmement problématique", explique l’analyste. En effet, l’interface sobre est créée pour que les interactions se déroulent le plus rapidement possible : l'utilisateur fait défiler des dizaines de vidéos en quelques secondes jusqu'à en croiser une qui l'intéresse. Il n’y a aucune hiérarchisation de l’information, aucune labellisation, aucune contextualisation.

Cet élément est d’autant plus problématique que 38% des utilisateurs du réseau social ont entre 13 et 17 ans et "n’ont pas forcément les capacités pour différencier ce qui est vrai de ce qui ne l’est pas", ajoute Chine Labbé. De son côté, Olivier Ertzscheid affirme que TikTok est l’aboutissement d’une vision des réseaux sociaux beaucoup plus ancienne. "Dans l’interface de TikTok, on gomme l’ensemble des référents contextuels pour que les utilisateurs puissent s’affranchir de tout marqueur spatio-temporel. Tous ces contenus ont donc du sens, peu importe le moment du visionnage", décrit le chercheur.

Au final, certaines de ces fake news se trouvent être particulièrement réalistes et peu détectables. Elles sont largement partagées par les utilisateurs, ce qui pousse l'algorithme à le mettre en avant. Le cercle est vicieux : "C'est un effet mécanique et circulaire", explique Olivier Ertzscheid. Le mode de gestion de la plateforme et la modération des contenus reste encore aujourd'hui particulièrement opaque. "L'intérêt géopolitique fort de la guerre en Ukraine se retrouve dans la gouvernance du réseau social", ajoute-t-il. En effet, TikTok est géré par l'entreprise chinoise ByteDance. Au regard de la proximité entre Pékin et Moscou dans ce conflit (Xi Jinping n'a pas condamné l'invasion russe), "on est obligé de se poser la question d'une possible influence russe."