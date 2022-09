Controffensive près de Kherson, mission de l'AIEA à Zaporijia... Le point sur la situation en Ukraine

Nouvelles accusations. L'Ukraine a dans le même temps appelé les forces russes à arrêter de tirer sur la route menant à la centrale. Les Russes ont effectué des frappes sur la cité d'Energodar, proche de ces installations, pour donner l'impression aux experts internationaux que c'était les soldats de Kiev qui bombardaient leurs environs, a affirmé Ievguen Ievtouchenko, le chef de l'administration ukrainienne de Nikopol, une ville située de l'autre côté du Dniepr. Le ministère russe de la Défense a symétriquement accusé les militaires ukrainiens de "provocations" visant à "perturber le travail de la mission de l'AIEA".

Suspension des livraisons de gaz via Nord Stream. Dans une autre guerre livrée en parallèle, celle du gaz, le géant russe Gazprom a déclaré mercredi avoir "entièrement" suspendu son approvisionnement de l'Europe via le gazoduc Nord Stream en raison de travaux de maintenance devant durer trois jours. Au moment où les autres pays européens, notamment l'Allemagne et la France, travaillent à réduire leur dépendance au gaz russe, la Hongrie a annoncé mercredi un accord avec Gazprom pour recevoir des livraisons supplémentaires.