"Des centaines de cercueils contenant les corps de soldats de l'Otan" ont-ils réellement été rapatriés d'Ukraine ?

Des internautes affirment que les corps de soldats de l'Otan sont rapatriés depuis l'Ukraine, parmi lesquels des Français. Il s'agit d'une fausse information, créée de toute pièce par un complotiste américain. Cette infox s'inscrit dans le cadre d'une campagne plus large qui vise à faire croire que l'Otan serait déjà en Ukraine.

On le sait, l'Otan aide déjà l'Ukraine autant que possible. Sans toutefois jouer un rôle actif dans les opérations. Pourtant, des internautes assuraient ce mardi 30 avril que les corps de soldats de l'alliance militaire morts en Ukraine seraient en train d'être rapatriés depuis le front vers leurs pays d'origine, dont la France. Une rumeur créée de toute pièce par un acteur de la désinformation aux États-Unis et reprise en chœur dans les sphères pro-russes en France.

Une rumeur qui s'appuie sur des spéculations

Pour preuve, les internautes brandissent tous un seul et unique élément. Selon leur récit, le 19 avril, une série de frappes nocturnes meurtrières sur Dnipro aurait permis à Moscou de détruire un bâtiment prétendument stratégique. Alors qu'il s'agit d'un immeuble résidentiel, la Russie rétorque via les agences d'État avoir touché un hôtel qui abritait des "soldats et officiers" de l'armée ukrainienne, parmi lesquels des "étrangers". Or, "immédiatement" après cette attaque, les internautes assurent avoir observé "un nombre inhabituellement élevé d'avions étrangers à l'aéroport de Rzeszow, en Pologne". Pour rappel, c'est effectivement par cet aéroport situé à quelque 70 kilomètres de la frontière ukrainienne que transite 80% de l'aide militaire en route pour Kiev. C'est là aussi qu'atterrissent les dirigeants du monde entier lors de leurs déplacements en Ukraine. Ce qui explique que près de 5000 soldats de l'Otan y sont désormais déployés en permanence.

De quoi faire naître dans les esprits pro-russes "le soupçon que la cargaison des avions était composée de cercueils et de blessés au lieu de munitions et d'aide humanitaire". Les internautes en concluent que "les pays de l'Otan se sont empressés d'évacuer les corps des morts et des blessés". Pourtant, aucune information venue de cette zone ne fait état d'un quelconque départ de troupes blessées ou décédées. Idem pour cette rumeur, démentie à de très nombreuses reprises, selon laquelle des troupes françaises auraient été déployées en Ukraine, et notamment à Odessa. À l'heure actuelle, seul un militaire espagnol de l'Otan est mort en Pologne. D'après l'armée de terre espagnole, il est décédé accidentellement lors d'un "exercice tactique à balles réelles".

Cette rumeur n'est donc que pure spéculation, qui ne s'appuie sur aucune source officielle, ni aucun élément visuel. Mais d'où vient-elle ? Selon nos informations, cette campagne informationnelle contre la France et l'Otan a d'abord débuté en langue anglaise. On en retrouve la toute première trace le 25 avril sur le compte d'un certain Hal Turner. Complotiste américain à la tête d'une émission de radio néonazie, il se fait constamment épingler pour ses publications trompeuses. En 2009 déjà, il avait créé la polémique après avoir déclaré sans aucune preuve qu'un accord secret avait été conclu pour permettre à la Chine de s'emparer physiquement des terres américaines en cas de défaut de paiement des États-Unis. Plus récemment, il prévenait sur son blog qu'une attaque nucléaire russe était planifiée pour le 21 février 2023.

L'infox est ensuite apparue en langue française dès le 29 avril. D'abord, cette fausse information a essentiellement été diffusée par la sphère pro-russe, notamment après que l'article a été repris presque mot pour mot par le Pravda, cette plateforme qui fait partie du réseau coordonnée de propagande russe Portal Kombat. Elle a ensuite gagné en visibilité après avoir été publiée le 1ᵉʳ mai sur le blog d'extrême droite "Profession gendarme". Tenu par un gendarme retraité qui revendique être "un complotiste", ce site partage régulièrement des fausses informations.

