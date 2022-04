Guerre en Ukraine : des images satellites montrent la multiplication des tombes dans la région de Kherson

Cette ville de 290.000 habitants a été conquise par les soldats de Vladimir Poutine dès le début du conflit, le 24 février. Trois jours plus tard, les bulldozers entraient en action, d'après l'imagerie satellite fournie par l'outil Planet au Centre for Information Resilience, une ONG britannique qui milite pour la promotion de la démocratie et qui a notamment développé une carte participative pour suivre le conflit.