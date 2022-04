Guerre en Ukraine : dans une émission télé, Donald Trump raconte comment, quand il était au pouvoir, il a menacé Vladimir Poutine

Interrogé sur les actions qu’il aurait engagées contre Vladimir Poutine, l’ancien président américain a répondu qu’il aurait rappelé au président russe que les États-Unis avaient plus d’armes nucléaires que la Russie. "Des armes beaucoup plus puissantes", a-t-il ajouté. Surtout, il lui aurait donné l’interdiction de prononcer le mot nucléaire à nouveau. "Il l'utilise tous les jours. Et tout le monde a si peur et comme les gens ont peur, il l'utilise de plus en plus. C'est la raison pour laquelle il fait le genre de choses qu'il fait en ce moment."

Plus tard dans l'interview, Trump, aurait approuvé l'affirmation du présentateur, Piers Morgan, selon laquelle le président russe serait désormais "un monstre diabolique et génocidaire" après l'invasion meurtrière de l'Ukraine.