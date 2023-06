"Doppelganger", la campagne de désinformation russe qui a visé la France

Concrètement, les hackers ont produit de faux articles sur une page en tout point identique à celles du site officiel de ces médias, mais avec un nom de domaine différent, par exemple .ltd au lieu de .fr. La copie est tellement poussée qu'un clic sur les liens hypertexte qu'elle contient renvoie sur les autres articles du vrai journal. La pratique est baptisée "typosquattage". Ces faux articles sont ensuite diffusés via les réseaux sociaux en essayant de pousser leur viralité, qui semble rester faible pour l'instant.

Selon un décompte fourni ce mardi, 49 faux articles étaient attribués au Parisien, sept à 20 Minutes, et un article pour Le Figaro et Le Monde. Les thèmes abordés : l'impact des sanctions contre la Russie, l'affaire du gazoduc Nordstream, l'exportation de blé ou encore les réfugiés.

"On a trouvé des dizaines de noms de domaines achetés par les Russes pour faire du typosquattage. On n'a pas affaire à des gens qui agissent à dose homéopathique. Ils sont au début d'un processus d'industrialisation", a détaillé une source sécuritaire. "On ne connaît pas leur objectif final. Est-ce que c'est du micro-ciblage de certaines populations ? Est-ce que c'est pour une campagne permanente de basse intensité ? Ou en vue d'une action massive à un moment précis ?".