Inquiétudes pour l'aide américaine, retour de l'électricité à Kherson... Le point sur la situation en Ukraine

L’aide américaine fragilisée ? Les républicains ne veulent pas signer de "chèque en blanc" pour Kiev, comme l’a déclaré le républicain Kevin McCarthy. En cas de majorité au Congrès après le 8 novembre, l'aide américaine pourrait être fragilisée. Des nombreux politiciens de l’opposition américaine estiment qu’il faut mettre l’Amérique en priorité, au grand dam du président américain, Joe Biden.

Zelensky s’adresse aux Américains. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les Américains à "maintenir une unité inébranlable" jusqu'au "rétablissement de la paix" en Ukraine, alors que se tiennent ce mardi des élections de mi-mandat cruciales aux États-Unis dont les résultats pourraient affecter le soutien de Washington à Kiev. "Je vous demande de maintenir une unité inébranlable, comme c'est le cas maintenant, (et ce) jusqu'au jour même où nous entendrons tous ces mots importants dont nous avons rêvé, jusqu'à ce que nous entendions que la paix a finalement été rétablie", a-t-il lancé dans une allocution en visioconférence depuis Kiev, où il recevait la "Médaille de la Liberté" américaine.

Rencontre entre la Russie et les États-Unis. Les États-Unis et la Russie devraient se rencontrer prochainement afin de discuter de la possible reprise de leurs inspections dans le cadre du traité New Start, un accord clé de désarmement nucléaire entre les deux puissances, a indiqué mardi le département d'État. "Nous sommes tombés d'accord pour que la commission consultative bilatérale (BCC) puisse se réunir dans un proche avenir dans le cadre du traité New Start", a déclaré à la presse le porte-parole du département d'État, Ned Price, confirmant une information de l'agence Bloomberg.