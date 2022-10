Drones iraniens en Ukraine : Téhéran nie toujours des livraisons et promet une réaction si Moscou les utilise

Mise en cause par Kiev et ses alliés occidentaux, Téhéran continue de nier. Le chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir-Abdollahian a réaffirmé lundi que son pays n'avait fourni aucun drone à Moscou pour intensifier son offensive en Ukraine. Plus encore, il a assuré que l'Iran ne resterait pas "indifférent" s'il était prouvé que la Russie utilise des drones de fabrication iranienne sur le sol de sa voisine.