DOCUMENT LCI - Guerre en Ukraine : la vie des civils après 16 mois de guerre, entre résignation et lassitude

Pourtant, les bombes menacent et peuvent frapper n'importe où, à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. À Rozivka, à quelques kilomètres de Zaporijia et du front russo-ukrainien, des frappes ont touché la zone quatre fois en moins de six mois. Mais l'abri contre les bombes, une maison communale, n'est pas accessible, fermée par la personne qui y travaillait dans la journée.

Irina, employée de poste, ne pense néanmoins plus à s'abriter après seize mois de guerre. Cela ne l'empêche pas de trembler et de serrer ses enfants dans ses bras, à chaque bombardement. "Mon fils se réveille toujours et pleure. Ma fille dort, mais elle pleure dans son sommeil", confie-t-elle dans la vidéo en tête de cet article, épuisée, avant d'ajouter : "Il faut que tout cela s'arrête, le plus tôt possible."