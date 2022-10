L’Assemblée générale de l’ONU condamne les "annexions illégales" russes en Ukraine

L’Assemblée générale de l'ONU, réunie depuis lundi en urgence, "exige que la Fédération de Russie revienne immédiatement et de manière inconditionnelle sur sa décision du 29 septembre" relative à l’intégration des régions ukrainiennes au sein de la Russie. Le texte en question demande à ce qu'aucun État ne reconnaisse les annexions et réclame le retrait immédiat des troupes russes d’Ukraine, présentes depuis le 24 février 2022. Cette décision a été adoptée avec 143 voix pour, face à cinq pays contre : la Russie, la Biélorussie, la Syrie, la Corée du Nord et le Nicaragua. En revanche, 35 pays se sont abstenus, dont la Chine, l'Inde, le Pakistan et l'Afrique du Sud, et ce, malgré des efforts diplomatiques des États-Unis.