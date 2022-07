L’île aux Serpents reprise, Poutine menace encore l'Occident… le point sur la situation en Ukraine

La Chine trop peu impliquée ? Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a indiqué, sur Twitter, avoir échangé avec le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi. Il a appelé la Chine "à jouer un rôle plus constructif dans la lutte contre la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine et à mettre fin à la désinformation sur les causes et les conséquences économiques mondiales désastreuses de l'attaque de la Russie" et à mettre fin à toute possible désinformation autour des attaques russes.

Rencontre au sommet. Une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du G20 se déroule depuis jeudi et jusqu'à vendredi, à Bali, pour préparer le sommet des dirigeants des vingt puissances prévu pour novembre, au même endroit. Josep Borrell n'a programmé aucune rencontre avec le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov pendant ces deux jours, ont indiqué les services du chef de la diplomatie européenne. Mais les tensions sont toujours au rendez-vous : la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré que la Russie ne devait pas être autorisée à utiliser la réunion du G20 comme une plateforme compte tenu de sa guerre en Ukraine.