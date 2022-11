Ukraine : Zaporijia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe au cœur du conflit

Il faut "arrêter cette folie". Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a dénoncé dimanche des tirs "délibérés et ciblés" contre le site de Zaporijia, renvoyant dos à dos l'Ukraine et la Russie. La plus grande centrale nucléaire s'invite une nouvelle fois au cœur de l'actualité, preuve s'il en fallait de l'importance stratégique de ce site dans le conflit.

Située non loin de la péninsule ukrainienne de la Crimée (sud) annexée par Moscou en 2014, la centrale est tombée aux mains des troupes russes le 4 mars, peu après le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février. Très vite, l'inquiétude s'empare des autorités : proche de la ville d'Energodar sur le fleuve Dnipro, la centrale possède en effet six des 15 réacteurs ukrainiens, capables d'alimenter quatre millions de foyers. Les six unités VVER-1000 de conception soviétique, qui ont une capacité totale de production de près de 6000 mégawatts, ont toutes été mises en service entre 1984 et 1995, selon l'opérateur Energoatom.