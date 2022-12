Ukraine : la Corée du Nord accusée par les États-Unis de fournir des armes au groupe Wagner

Ces derniers mois, Wagner est soupçonné d'avoir recruté en masse des hommes détenus dans les prisons de Russie et de les avoir ensuite envoyés combattre en première ligne en Ukraine contre la promesse d'une remise de peine et d'émoluments attractifs. Depuis 2014, ce groupe est accusé de servir dans l'ombre les intérêts du régime du président russe Vladimir Poutine et de commettre des exactions dans de nombreuses zones de conflit, notamment en Syrie et dans des pays africains.

Le porte-parole a d'ailleurs estimé qu'à l'heure actuelle Wagner comptait 50.000 hommes déployés en Ukraine, dont 10.000 mercenaires et 40.000 recrutés dans les prisons russes. Washington, qui a déjà pris des sanctions contre cette organisation de mercenaires présente sur plusieurs théâtres de conflit dans le monde, va prendre "dans les prochaines semaines" des mesures supplémentaires, a indiqué John Kirby.