Le "chantage" de Zaporijia, les visas touristiques pour les Russes en débat... Le point sur la situation en Ukraine

Nouveaux tirs d'artillerie près de la centrale de Zaporijia. Lundi, des responsables ukrainiens et russes ont fait état de nouvelles frappes dans les alentours du plus grand site nucléaire d'Europe, détenus par les forces russes depuis début mars. Les deux camps se rejetaient à nouveau mutuellement la faute.

Zelensky alerte sur le risque de "catastrophe". Revenant sur la situation à la centrale nucléaire de Zaporijia, le président ukrainien a prévenu qu'en cas d'"incendie radioactif", les pays de l'Union européenne, mais aussi la Turquie, la Géorgie et "des pays de régions plus éloignés" seraient menacés. "Tout dépend de la direction et de la force du vent", a alerté le chef de l'État, qui a donc appelé la communauté internationale à adopter "de nouvelles sanctions dures contre la Russie" et à ne pas "céder au chantage nucléaire".

Une situation discutée entre le ministère de la Défense russe et le chef de l'ONU. La question de la sureté nucléaire de la centrale de Zaporijia a également été discutée entre Sergueï Choïgou et Antonio Guterres lors d'un appel lundi en fin de soirée. Selon un communiqué du ministre, "des négociations téléphoniques" ont été menées "concernant les conditions d'un fonctionnement sécurisé de la centrale nucléaire de Zaporijia".