Guerre en Ukraine : le croiseur Moskva, un symbole de la marine russe touché en mer Noire

C'est l'un des plus gros revers matériels de l'armée russe depuis le début de l'offensive en Ukraine, et sans doute le plus symbolique. Fleuron de la marine militaire russe, le Moskva est le vaisseau amiral de la flotte de la mer Noire. Gravement endommagé - par un incendie selon Moscou, par des frappes de missiles ukrainiens selon Kiev -, le navire aurait été évacué et semble n'avoir pas coulé. Engagé lors du conflit en Géorgie, et plus tard en Syrie, le Moskva était la fierté de l'armée russe, exhibé régulièrement lors de sommets internationaux. "C'est un combat à forte valeur symbolique, ce navire a combattu en Syrie et a été construit en Ukraine à Mykolaïv, là où les Ukrainiens ont arrêté la progression des Russes au sud. Les croiseurs de ce type sont de forte puissance et sont aptes à commander des forces navales à la mer, c'est un enjeu, c'est comme si un poste de commandement avait été détruit", explique sur LCI l'ancien chef de mission militaire auprès de l'Otan, l'Amiral Jean-Louis Vichot.