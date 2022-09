Le gazoduc Nord Stream arrêté, Kiev frappe près de Zaporijia… Le point sur la situation en Ukraine

Kiev frappe aussi. Vendredi 2 septembre, les autorités ukrainiennes ont annoncé avoir frappé une base militaire russe située à Energodar, dans le sud du pays. Pour rappel, cette ville n'est située qu'à quelques kilomètres de la centrale nucléaire de Zaporijia. "Dans les localités de Kherson et d'Energodar, des frappes précises de nos troupes ont détruit trois systèmes d'artillerie de l'ennemi, ainsi qu'un dépôt de munitions" tuant nombre de militaires russes, a affirmé l'armée ukrainienne dans son point d'information quotidien.

L'Ukraine justifie cette frappe, entre autres, en évoquant un éventuel retrait des armements russes de la centrale nucléaire, quelques heures avant le début de la visite des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). La centrale de Zaporijjia, la plus importante d'Ukraine et d'Europe, est tombée aux mains des troupes russes en mars, peu après le lancement par Moscou de son invasion de l'Ukraine, et son site a été visé par plusieurs bombardements faisant craindre une catastrophe nucléaire.

Visite internationale. Après avoir été accusée par Kiev de tenter d'entraver la mission de l'AIEA, la Russie a de son côté jugé vendredi "très positif" que les experts du nucléaire puissent visiter la centrale nucléaire. De son côté, l'AIEA entend désormais "établir une présence continue" à Zaporijia. Selon son patron, Rafael Grossi, celle-ci sera constituée de deux experts. Jeudi, avant l'arrivée de la mission de l'AIEA, les autorités ukrainiennes avaient accusé les Russes d'avoir eux-mêmes bombardé Energodar, une ville qu'ils contrôlent, avec l'intention d'en rejeter la responsabilité sur Kiev.