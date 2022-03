Guerre en Ukraine : le Javelin, l'arme antichar redoutée par la Russie

Devant l'efficacité de ces appareils, les Occidentaux ont multiplié les livraisons. Selon un haut responsable américain, les Ukrainiens ont notamment déjà reçu 17.000 armes antichars de divers pays occidentaux. Par exemple des milliers des NLAW britanniques, des AT4 et des Carl-Gustav de fabrication suédoise ou encore des Panzerfaust allemands et des Instalaza C90 espagnols. Fabriqué par les constructeurs américains Raytheon et Lockheed Martin, le Javelin coûte, lui, 178.000 dollars pièce, système de lancement et missile compris, selon le budget 2021 du Pentagone. Chaque missile de rechange coûte environ 78.000 dollars.