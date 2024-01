En Ukraine, les banques ont-elles limité les retraits à cause de la nouvelle loi sur la mobilisation ?

Des internautes affirment que les banques ukrainiennes ont interdit le retrait d'espèces. Une prétendue ruée sur les guichets aurait eu lieu à cause d'une nouvelle loi sur la mobilisation. Il s'agit d'une fausse information qui s'inscrit dans une campagne de dénigrement de la part de la Russie.

Pour tenir tête aux soldats russes, l'armée de Kiev serait prête à tout. Quitte à bloquer les comptes en banque des plus récalcitrants ? C'est ce que prétendent plusieurs publications sur les réseaux sociaux diffusées depuis le 10 janvier. "Face à la possibilité de bloquer les comptes bancaires des réfractaires, une véritable vague de retraits d'espèces a commencé", lit-on ainsi sur Telegram. Une affirmation accompagnée de plusieurs photos, qui montreraient des instructions affichées sur les distributeurs automatiques. Alors, les banques ont-elles réellement limité les retraits à cause d'une hystérie générale ? Nous avons vérifié.

Un problème technique

Selon les publications en question, le parlement ukrainien aurait "évalué la possibilité de bloquer les comptes bancaires" des hommes réfractaires à l'idée de se rendre sur le front. Une possibilité qui aurait immédiatement déclenché "une vague de retraits" dans les banques. "Si bien que l'argent liquide a soudainement commencé à disparaître des distributeurs automatiques ukrainiens", écrit par exemple un internaute sur Telegram. Les photos montrent bien un distributeur de la PrivatBank. Une feuille indique sur l'écran que "l'émission d'espèce n'est actuellement pas possible" et conseille au client de "d'inscrire au retrait d'espèces à un guichet".

Toutefois, cela semble lié à un problème technique et non à des retraits massifs. De fait, les photos ne montrent qu'un seul établissement et n'amènent aucune preuve d'un problème généralisé. D'ailleurs, l'entreprise n'a signalé aucun incident de cette nature. Sur le site de la banque, il n'est pas non plus fait mention d'une quelconque restriction. En cherchant à en savoir plus à ce sujet, nous n'avons retrouvé aucun article, ni aucune vidéo faisant état de retraits massifs dans le pays, à l'exception des trois clichés utilisés par les relais de la propagande russe.

Une rumeur créée de toute pièce. Et qui vise très clairement à surfer sur l'inquiétude des Ukrainiens. Depuis plusieurs semaines, le projet de loi visant à réformer les règles sur la mobilisation provoque de vives craintes au sein de la population. À l'heure où le pays commence à manquer de soldats – les forces armées ukrainiennes auraient besoin de 450 à 500.000 recrues – le texte doit venir simplifier les conditions de mobilisation. Mais aussi la rendre plus efficace, en introduisant certaines sanctions. Or, comme le résume la BBC, l'une des mesures prévues dans le texte a provoqué de nombreuses critiques. À savoir celle d'introduire des "sanctions plus strictes" pour les fraudeurs, telles que l'interdiction de voyager à l'étranger ou des restrictions sur le droit de disposer de ses propres bien. Une proposition jugée inconstitutionnelle par les élus ukrainiens et par la première directrice adjointe de la Banque nationale d'Ukraine, Katerina Rozhkova.

Il convient toutefois de noter que ces propositions n'en sont encore qu'au stade de la discussion. D'ailleurs, jeudi dernier, le projet de loi n'a finalement pas été soumis au vote des députés ukrainiens. Le texte ultra-sensible a été renvoyé au gouvernement ukrainien, dont le ministre de la Défense a promis qu'il préparait "une nouvelle version". Ce qui n'a pas empêché la propagande pro-russe de s'emparer du sujet pour lancer une vaste campagne de dénigrement de l'armée ukrainienne. Ces dernières semaines, nous avons ainsi vérifié plusieurs affirmations erronées au sujet du recrutement des soldats, comme celle selon laquelle les personnes âgées et les femmes enceintes seraient appelées au combat, ou cette rumeur selon laquelle le gouvernement appelait les orphelins mineurs à se mobiliser dans la guerre.

