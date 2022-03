Marioupol sous les bombes, négociations… Le point sur la situation en Ukraine

Un risque de partition de l'Ukraine. Le chef du renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Boudanov, a estimé dimanche qu'"après avoir échoué à prendre Kiev et à renverser le gouvernement ukrainien", Moscou "pourrait imposer une ligne de séparation entre les régions occupées et non occupées de notre pays, (dans) une tentative" d'instaurer un séparation à la coréenne. Cette inquiétude fait suite à une déclaration de l'armée russe vendredi affirmant qu'elle allait concentrer ses opérations sur l'est de l'Ukraine. Un changement de cap qui fait craindre à Kiev une partition du pays.

L'interview de Volodymyr Zelensky censurée en Russie. Le président ukrainien a accordé ce dimanche un entretien à des journalistes de quatre médias russes. Une première depuis le début de la l'invasion russe en Ukraine. Les autorités russes ont appelé à ne pas la publier et déclaré que ces journalistes feraient l'objet d'une enquête. Selon les informations du New York Times, une partie des journalistes a quitté le pays, puis rendu l'interview publique.

Bilan mitigé des couloirs humanitaires. De nouveaux couloirs humanitaires ont été organisés dimanche pour permettre l'évacuation d'habitants de Marioupol. Plusieurs tentatives visant à établir des itinéraires sûrs pour les civils ont échoué, les deux parties s'accusant mutuellement de violations de cessez-le-feu.