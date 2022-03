Marioupol : une école d'art abritant 400 habitants bombardée, selon le conseil municipal

"Nous avons des combats de rue, il y a des tirs nourris d'artillerie, il y a des bombes qui tombent... Mais nos soldats tiennent bon et tiennent la ville", a affirmé Petro Andrushenko, conseiller du maire de Marioupol, invité sur LCI, samedi 19 mars. Confirmant que la situation sur place reste "très compliquée" en raison de ce pilonnage incessant, il a indiqué que, pour l'heure, "80% des infrastructures résidentielles ont été détruites, et 30 à 40% ne pourront jamais être reconstruites". "Nous allons défendre la ville jusqu'au bout", a-t-il toutefois assuré. "Nous allons essayer de sauver chaque résident de Marioupol et nous allons gagner."