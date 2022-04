Ukraine : menaces de Vladimir Poutine, gaz russe suspendu, sanctions... Le point sur la situation

"Des semaines extrêmement difficiles" attendent l'Ukraine, selon les mots du ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov. L'armée russe a déjà accumulé des forces pour mener une offensive majeure dans l'est qui constitue, à ce jour, une priorité. Aussi selon le Kremlin, une "grande quantité" d'armes livrées à Kiev par les États-Unis et des pays européens aurait été détruite par des missiles russes, dans le sud-est de l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense n'a pas précisé quelles armes avaient été détruites. L'armée russe affirme également avoir mené des frappes aériennes contre 59 cibles ukrainiennes, dont 50 où se trouvaient des troupes et quatre dépôts de munitions.