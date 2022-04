Missiles antichars, canons... Le détail des armes que la France livre à l'Ukraine

L'annonce de la livraison de canons autoporteurs Caesar est en revanche nouvelle. Ce canon de 155 mm d'une portée de 40 kilomètres monté sur camion a déjà été déployé par la France en Irak contre l'État islamique, mais aussi au Mali et a été exporté en Arabie saoudite, au Danemark, en Indonésie, au Maroc, en République tchèque et en Thaïlande. La livraison de telles armes pourrait être d'une grande aide à l'Ukraine face à la Russie, alors que la bataille du Donbass a commencé et que Moscou vise le contrôle total du sud de l'Ukraine et de cette région stratégique pour disposer d'un pont terrestre vers la Crimée, annexée par Moscou, a indiqué vendredi un général et haut responsable de l'armée russe.

Plusieurs pays de l'Otan ont déjà donné leur feu vert à des livraisons d'armes lourdes, comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, la République tchèque ou les Pays-Bas. Jeudi, Washington a annoncé une aide américaine supplémentaire à l'Ukraine de 800 millions de dollars, comprenant notamment 72 obusiers Howitzer et leurs véhicules, ainsi que 144.000 obus.