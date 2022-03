Guerre en Ukraine : Moscou va réduire "radicalement" son activité militaire en Ukraine

Le chef de la délégation russe et représentant du Kremlin, Vladimir Medinski, a fait état de "discussions substantielles" et dit que les propositions "claires" de l'Ukraine en vue d'un accord allaient être "étudiées très prochainement et soumises au président" Vladimir Poutine.

Selon lui, une rencontre des dirigeants ukrainien Volodymyr Zelensky et russe Vladimir Poutine, et de représentants d'États garants, serait possible en cas d'accord pour mettre fin aux hostilités.