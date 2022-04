"N'ayez pas peur de Poutine" : l'appel de l'ancien président ukrainien Petro Poroshenko aux dirigeants occidentaux

"Ne croyez pas Poutine, ne croyez pas ses promesses". Invité de LCI ce mardi 26 avril, l'ex-président ukrainien Petro Poroshenko, à la tête du pays entre 2014 et 2019, a de nouveau exhorté les dirigeants européens à plus de fermeté envers le chef d'État russe. L'ex-chef d'État a interpellé les dirigeants européens : "Ne croyez pas en ses promesses sur les cessez-le-feu, de libérer ou échanger les prisonniers. Il n'a jamais tenu ses promesses". "N'ayez pas peur de Poutine", a-t-il lancé, rappelant que le dirigeant russe avait "affirmé que l'Ukraine n'existerait plus en quelques jours".

Selon l'ancien président, "la Russie ne peut pas et n'a pas la volonté de dialoguer. La Russie ne sait que faire chanter et menacer". Il a également souligné que Vladimir Poutine n'a "pas réussi à avoir la moindre victoire stratégique", depuis le début de l'agression russe, le 24 février dernier.