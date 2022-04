Naufrage du Moskva : qu'est-il arrivé aux marins du croiseur russe ?

De son côté, Adm Yevmenov affirme, à la fin de la vidéo diffusée par les autorités russes, que les officiers et l'équipage du Moskva résidaient actuellement à leur base de Sébastopol. La diffusion de ces images, les premières montrant des membres présumés de l'équipage du Moskva, intervient au moment où le sort de ces marins soulève des questions.

Si l'Ukraine soutient que plusieurs d'entre eux, dont le capitaine Anton Kuprin, seraient morts, la Russie, elle, assure que l'équipage, estimé entre 500 et 680 hommes, a été évacué avant le naufrage, sans faire état de victimes. Deux versions qui s'affrontent alors qu'avec la diffusion des images de l'équipage, la Russie tente d'imposer sa vision et de minimiser l'impact du naufrage de ce bâtiment, qui a fortement diminué la capacité militaire russe en mer Noire et a provoqué la colère du Kremlin.