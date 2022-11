Plonger l'Ukraine dans le noir et le froid avant l'hiver, la redoutable stratégie de Poutine

Le calendrier de Vladimir Poutine ne doit rien au hasard : ses frappes sur les infrastructures énergétiques interviennent au moment où Kiev a connu ses premières chutes de neige, avec des températures qui pourront descendre "jusqu'à -10°C". Le maitre du Kremlin avait anticipé l'arrivée du froid puisque, depuis le 10 octobre, plus de 30% des centrales électriques du pays ont été détruites en une semaine, selon Volodymyr Zelensky.

"Nos opinions redécouvrent que la guerre n'est pas seulement des militaires sur le terrain. La population et l'affaiblissement de sa volonté de résilience fait partie du conflit", a estimé ce vendredi sur LCI le général François Chauvancy, consultant en géopolitique. Avant d'ajouter : "On détruit les centrales électriques, les infrastructures… On retrouve 'la vraie guerre', ce qui nous choque, nous, en Occident. Mais c'est une réalité qu'on avait oubliée."