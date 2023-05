Nouvelle nuit de frappes, sanctions contre Moscou... Le point sur la situation en Ukraine

"Pas de panacée" à la guerre. L'émissaire de la Chine pour l'Ukraine Li Hui, en visite à Kiev, a déclaré jeudi qu'il n'existe pas de remède miracle pour mettre fin au conflit, tout en appelant Kiev et Moscou à engager des pourparlers. "Il n'y a pas de panacée pour résoudre la crise et toutes les parties doivent (...) bâtir une relation de confiance mutuelle et créer les conditions pour arrêter la guerre et dialoguer", a-t-il insisté, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères. En visite depuis mardi en Ukraine, il est le plus haut responsable chinois à s'être rendu dans le pays depuis le début de la guerre.

La mission africaine prochainement en Russie. La mission menée par six dirigeants africains pour discuter d'un règlement du conflit en Ukraine se rendra en Russie en juin ou juillet, a annoncé jeudi le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. "Le président (Vladimir Poutine) est toujours prêt à parler à nos partenaires qui sont sincèrement intéressés par la stabilité dans le monde", a-t-il déclaré, ajoutant que le Kremlin est prêt à entendre des "initiatives concrètes" de leur part. Outre l'Afrique du Sud, la mission inclura le Sénégal, la Zambie, le Congo, l'Ouganda et l'Égypte, et doit se rendre à Moscou et en Ukraine.