Ukraine, Otan... Poutine menace encore

Vladimir Poutine ne compte rien céder, ni à personne. Samedi 5 mars, alors que les combats s'intensifiaient dans plusieurs villes ukrainiennes, le résident du Kremlin a averti que son voisin pourrait perdre son "statut d’État" s'il continuait à refuser de céder aux exigences russes. Depuis le début du conflit, Moscou réclame un statut "neutre et non nucléaire" et la démilitarisation de l'Ukraine qui juge la demande "inacceptable". Kiev espère, au contraire, intégrer au plus vite l'Union européenne.