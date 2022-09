Contre-offensive ukrainienne : "Ils ont repris en une semaine ce que les Russes avaient mis six mois à obtenir"

3000 kilomètres carrés. C'est la surface reprise aux Russes par les troupes ukrainiennes depuis le début du mois de septembre, selon les informations données par le commandant en chef de l'armée ukrainienne ce dimanche matin. L'Ukraine a revendiqué ces gains territoriaux après une contre-offensive lancée dans le nord-est du pays. "Autour de Kharkiv, nous avons commencé à avancer non seulement au sud et à l'est, mais également vers le nord. Nous sommes à 50 kilomètres de la frontière", a déclaré dans un communiqué Valeri Zaloujny.

Interrogé par TF1info, Didier François, grand reporter spécialiste des questions de défense, explique la portée que constitue cette percée ukrainienne et revient sur les manœuvres qui ont permis d'arriver à cette issue.