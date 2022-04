Pour la première fois, Joe Biden accuse Vladimir Poutine de "génocide" en Ukraine

"Il est de plus en plus clair que Poutine essaie simplement d'effacer l'idée même de pouvoir être un Ukrainien", a développé le président américain. Si "les avocats, au niveau international", trancheront sur la qualification de génocide, "pour moi, cela y ressemble bien", a-t-il assuré.

Affirmant que les "preuves s'accumulaient" concernant les "choses horribles qu'ont faites les Russes en Ukraine", le démocrate a prédit que le monde "en découvrirait encore davantage sur la dévastation". Face à cette prise de position, le président ukrainien a salué sur Twitter les "vrais mots d'un vrai leader", car "appeler les choses par leur nom est essentiel pour s'opposer au mal". Le président ukrainien a par ailleurs rappelé que son pays demandait toujours "en toute urgence plus d'armes lourdes".

Car sur le terrain, la situation continue de se dégrader. À Marioupol, ville coupée du monde et bombardée depuis plus de 40 jours, entre 20 et 22.000 personnes auraient été tuées, estimait mardi Pavlo Kirilenko, gouverneur ukrainien de la région de Donetsk, lors d'un entretien avec la chaîne de télévision américaine CNN. Il a admis qu'il était toutefois "difficile d'évoquer un nombre de victimes", la ville faisant l'objet d'un blocus.