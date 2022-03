Guerre Russie-Ukraine : Poutine accuse Kiev de "faire traîner" les pourparlers

Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe, a dit à la presse que l'entretien entre les deux dirigeants avait été une "conversation dure". La Russie a indiqué vouloir négocier avec Kiev un statut de neutralité et démilitarisé. Les autorités ukrainiennes, sans balayer l'idée d'une neutralité et en semblant renoncer à une adhésion à l'Otan, ont, elles, réclamé la désignation de pays garants de sa sécurité et qui la défendraient militairement en cas d'agression par Moscou.