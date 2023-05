Contre-offensive, missiles Storm Shadow… Le point sur la situation aujourd'hui en Ukraine

"L'offensive bat son plein", selon Prigojine. Commentant l'interview de Volodymyr Zelensky, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a quant à lui accusé jeudi le président ukrainien d'être "malhonnête" dans ses propos à la BBC, car la contre-offensive ukrainienne "bat son plein".

"Dans la direction (de Bakhmout), des unités des forces armées ukrainiennes pénètrent sur les flancs et, malheureusement, à certains endroits, réussissent", a dit M. Prigojine, dont les hommes sont en première ligne dans cette bataille. "Le plan de l'armée ukrainienne est en action (...), toutes les unités qui ont été entraînées et qui ont reçu les armes, les chars et tout le nécessaire sont déjà pleinement engagées" dans les combats, a-t-il ajouté.