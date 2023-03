Livraison de chars, menace nucléaire, frappe à Sloviansk… Le point sur la situation en Ukraine

La Russie déploie des armes nucléaires. À Moscou, le porte-parole du Kremlin a affirmé lundi que Moscou ne changerait pas son projet de déployer en Biélorussie des armes nucléaires tactiques, malgré les critiques occidentales. "Bien entendu, une telle réaction ne pourra pas avoir d'impact sur les plans de la Russie", a déclaré à la presse Dmitri Peskov. Les États-Unis ont, eux, réaffirmé n'avoir aucune raison de penser que la Russie se préparerait à utiliser l'arme nucléaire, tout en condamnant l'annonce russe. "C'est l'un des derniers exemples en date de la rhétorique nucléaire irresponsable que nous avons constaté de la part de la Russie", a déclaré un porte-parole du département d'État. "Aucun autre pays n'a évoqué la possibilité d'une utilisation de l'arme nucléaire dans ce conflit", a-t-il ajouté, rappelant qu'"aucun pays (n'avait) menacé la Russie" ou "le président Poutine".

Sloviansk endeuillée. Des missiles russes se sont abattus lundi sur la ville de Sloviansk, dans l'est de l'Ukraine, tuant deux personnes dans leur voiture, blessant plus de 30 autres et détruisant des immeubles, selon la police et les autorités locales. Dans l'après-midi, une casquette maculée de sang reposait dans la rue à côté d'une voiture dont le siège avant était couvert de sang et de bris de glace, ont constaté des journalistes de l'AFP.