L’image, et bien sûr le discours, étaient à la une des médias français : ce mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’exprimait simultanément devant l’Assemblée nationale et le Sénat, en direct lors d'une visioconférence. Une intervention d’une quinzaine de minutes suivie par des députés et sénateurs "réunis en grand nombre" ponctuée par plusieurs salves d’applaudissements. Même des personnalités qui avaient manifesté pourtant leur distance avec le dirigeant ukrainien, comme Marine Le Pen étaient présentes, ou comme Jean-Luc Mélenchon ou Nicolas Dupont-Aignan épinglés l’un et l’autre pour leurs déclarations ambiguës.

Ces hommages et cette ovation sont passés inaperçus par l’Agence de Presse RIA Novosti (en russe, РИА Новости) l'une des plus importantes agences de presse de Russie avec TASS et Interfax.