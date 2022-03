Qu'est-ce que le missile hypersonique Kinjal, que la Russie affirme avoir utilisé en Ukraine ?

L'autre particularité des Kinjal est sa longue portée : ils peuvent atteindre une cible dans un rayon de 2000 km. Long de 7,4 mètres pour un poids d'environ 4 tonnes, les missiles Kinjal ne peuvent être transportés que par des avions spécialement modifiés : seuls les bombardiers TU-M22 et les avions de chasse Mig-631 peuvent les accueillir.

Lancés à très haute altitude, les missiles sont destinés à détruire des cibles terrestres et maritimes. "C'est l'équivalent de plusieurs missiles de croisière en même temps. Si vous mettez vingt missile de croisière non-hypersonique, c'est l'équivalent d'un missile hypersonique", détaille Bruno Clermont. Moins rapides que des missiles balistiques traditionnels, ils sont plus manœuvrables et peuvent changer de trajectoire, ce qui les rend très précis et imprévisibles. Capables de survoler la planète en orbite basse, ils sont ainsi très difficilement détectables par les systèmes de défense. "Ce sont des missiles de nouvelle génération, qui vont jusqu'à 10.000 km/heure, impossibles à intercepter", résume Xavier Tytelman, consultant aéronautique chez Starburst France, au micro de LCI.

"Alternative aux missiles balistiques ou de croisière 'classiques', les armes hypersoniques combinent les avantages de la vitesse et de la manœuvrabilité pour traverser les systèmes de défense antimissiles de théâtre et de défense de territoire, et atteindre des objectifs dans la profondeur adverse ou en mer", détaille l'Ifri (Institut français des relations internationales), dans un rapport de juin 2021.