Guerre en Ukraine : un nouveau "téléphone rouge" entre Moscou et Washington

Techniquement, l'installation d'une ligne téléphonique, encore plus rapide et directe qu'un télégramme, était envisageable à l'époque mais cette hypothèse n'est pas retenue. Les dirigeants des deux superpuissances ont voulu éviter tout quiproquo et privilégier la clarté et la précision des messages. "Il a été convenu que si les dirigeants parlaient au téléphone, ils seraient trop dépendants d’une traduction rapide. Des messages imprimés offriraient une plus grande clarté et donneraient aux deux parties le temps de répondre", confirme, dans son ouvrage "International Arms Controls : Issues and Agreements", Coit D. Backer, professeur de relations internationales à l’Université de Stanford.

Dès son installation, un premier message est envoyé en août 1963 : "The quick brown fox jumped over the lazy dog's back 1234567890 (le vif renard marron a sauté par-dessus le dos du chien fainéant 1234567890, ndlr)". L'objectif étant de tester le fonctionnement du clavier et de l'imprimante, celui-ci comporte toutes les lettres de l'alphabet et tous les chiffres arabes. Dans la foulée, les Soviétiques répondent par un poème russe. Dans le même ordre d'idée, dans les années qui suivent, il est - même sans utilisation officielle - testé toutes les heures. Américains et Soviétiques s'envoient alors à tour de rôle des poèmes, des extraits de pièces de théâtre ou autres articles d'encyclopédie pour veiller s'assurer que la connexion ne soit jamais coupée.