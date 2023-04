Ukraine : quand Zelensky souhaite que Poutine "passe le reste de sa vie dans une cave" sans toilettes

Valéri Polgouï, un habitant de Iaguidné de 38 ans qui a été enfermé dans la cave de l'école de cette localité, a raconté à l'AFP des conditions de détention terribles. "Au début, il faisait froid mais ensuite il y a eu de plus en plus de personnes et il n'y avait plus assez d'oxygène" dans le sous-sol a-t-il raconté. "Les personnes âgées perdaient connaissance à cause du manque d'oxygène, devenaient folles, puis mouraient", se souvient-il.