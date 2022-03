Que sait-on de la disparition de la journaliste ukrainienne Victoria Roshchina ?

Pour RSF, que nous avons sollicité, il existe "une grande probabilité" pour que la journaliste "soit détenue par les forces russes". L'ONG tient à rappeler que le 8 mars à Berdiansk, "quelque 50 journalistes avaient été pris en otage pendant plus de 5 heures et soumis à des violences physiques pour avoir refusé de diffuser la propagande du Kremlin, selon un témoin contacté" par ses soins. En parallèle, RSF a apporté publiquement son soutien à Hromadskese, se disant "vivement préoccupée" par la disparition de la journaliste et appelant "à la divulgation urgente d’informations sur son emplacement et ses conditions et à sa libération immédiate". Victoria Roschina est la deuxième journaliste ukrainienne à être portée disparue depuis le début de l’invasion, le 24 février. Comme le souligne la Fédération Européenne des Journalistes (EFJ), le journaliste Oleg Bathurin n’a pas donné de nouvelles non plus depuis le 12 mars, alors qu’il se trouvait à Kakhovka, dans la région de Kherson sous domination russe.