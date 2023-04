Qui est Vladimir Kara-Murza, critique du Kremlin condamné à 25 ans de prison pour "haute trahison" ?

Il était l'un des derniers grands critiques du Kremlin à ne pas être derrière les barreaux ou exilé à l'étranger. À l'issue d'un procès à huis clos, emblématique de la répression tous azimuts en Russie contre ceux qui s'opposent à l'offensive en Ukraine, un tribunal de Moscou a condamné, lundi 17 avril, Vladimir Kara-Murza à 25 ans de prison. Ce proche de Boris Nemstov, chef de l'opposition anti-Poutine assassiné en 2015 dans des circonstances troubles, a été reconnu coupable de "haute trahison", de diffusion de "fausses informations" sur l'armée russe et de travail illégal pour une organisation "indésirable".

Menotté dans la cage dévolue aux accusés, et vêtu d'un jean bleu, d'un t-shirt noir et d'une veste grise, l'ancien journaliste de 41 ans, qualifié d'"opposant numéro 2" à Vladimir Poutine, après Alexeï Navalny, a accueilli le verdict avec un sourire, avant d'enjoindre par des gestes ses soutiens à lui écrire en prison. En conséquence, il va purger sa peine cumulée dans une colonie pénitentiaire à régime sévère, ce qui implique des conditions d'incarcération plus strictes qu'en prison. Soit ce qu'avait requis le parquet. Une sentence d'une sévérité inédite contre un dissident politique dans l'histoire récente de la Russie.