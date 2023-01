Il appelle à "frapper la France" : Vladimir Soloviev, l'ex-opposant à Poutine devenu propagandiste en chef

Pas de quoi stopper le présentateur. Avec un conflit qui s'enlise, son discours envers l'Europe se fait de plus en plus violent. Quotidiennement, l'homme cintré dans sa veste noire insulte et attaque l'Occident. Si, ce lundi, le présentateur au visage aussi dur que ses mots s'est montré en faveur d'une frappe contre la France, il n'en est pas à sa première provocation. Le 18 décembre, il décrivait d'éventuelles frappes sur les États-Unis comme "justifiées par la Bible", comme le rappelle la cheffe du projet Russian Media Monitor, qui fournit des traductions de passages conservés diffusés par les médias d'État russes. Le 22 novembre, il trouvait ça "bizarre" de ne pas utiliser toutes les ressources de Moscou et la veille, il visait clairement l'Allemagne comme cible première en cas de guerre ouverte entre la Russie et l'Europe. Une parole libérée, décomplexée et dangereuse. Qui dépasse désormais largement les menaces à demi-mots du Kremlin.