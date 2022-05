Ukraine : selon Moscou, près de 1000 soldats ukrainiens d'Azovstal se sont rendus depuis lundi

D'après The Guardian, certains responsables de Moscou ont déclaré mardi qu'ils pourraient être jugés, voire exécutés. Les députés de la Douma d'État russe ont déclaré qu'ils proposeraient de nouvelles lois dans le but de faire échouer les échanges de prisonniers avec des combattants que Moscou considère comme des "terroristes". Les enquêteurs russes ont indiqué par ailleurs qu'ils prévoyaient d'interroger les soldats et qu'ils pourraient les accuser de "crimes commis par le régime ukrainien contre la population civile dans le sud-est de l'Ukraine".

Ces militaires ukrainiens étaient retranchés dans les galeries souterraines de l'immense aciérie d’aciérie Azovstal, devenant un symbole international de la résistance à l'offensive russe lancée le 24 février. Le port stratégique de Marioupol où se situe le site industriel a été complètement ravagé par les combats.