Ukraine : six personnes retrouvées tuées par balles dans le sous-sol d'un immeuble

Selon les autorités ukrainiennes, plusieurs centaines de corps de civils ont été retrouvés, ces derniers jours, dans des villes autour de la capitale, notamment à Boutcha et Irpin, où les forces russes se sont retirées à la fin du mois de mars pour être repositionnées dans l’est de l’Ukraine, notamment dans le Donbass, désormais devenu cible prioritaire du Kremlin. Face à cette stratégie, Kiev a dit craindre une offensive russe majeure "très prochainement", particulièrement dans la ville de Marioupol, au cœur des combats depuis le début de l’offensive le 24 février dernier, et assiégée depuis plus de 40 jours par l'armée russe.