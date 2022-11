Systèmes antiaériens, expropriation d'entreprises… Le point sur la situation en Ukraine

Défense antiaérienne. L'Ukraine a annoncé lundi avoir reçu de la part des États-Unis, de l'Espagne et de la Norvège de nouveaux systèmes de défense antiaérienne, destinés à contrer les bombardements massifs de la Russie visant les infrastructures critiques. "Les systèmes de défense aérienne NASAMS et Aspide sont arrivés en Ukraine ! Ces armes renforceront considérablement l'armée ukrainienne et rendront notre ciel plus sûr", a indiqué sur Twitter le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov.

Expropriation de plusieurs entreprises stratégiques. L'État ukrainien va prendre le contrôle de plusieurs entreprises "d'importance stratégique" afin d'aider à l'effort de guerre, dont le producteur d'hydrocarbures Ukrnafta et le constructeur aéronautique Motor Sich, a annoncé lundi le gouvernement. "La décision a été prise d'exproprier les actifs des entreprises d'importance stratégique pour les faire entrer au sein de la propriété de l'État", a indiqué lors d'une conférence de presse le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien Oleksiï Danilov. "Après la levée de la loi martiale, ces actifs pourront être rendus à leurs propriétaires ou leur valeur pourra être remboursée", a-t-il assuré.