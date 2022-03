Traque des oligarques russes : en France, près d'un milliard d'euros d'avoirs et de biens gelés

Depuis trois semaines, les fins limiers du Trésor, de la DGFIP, de Tracfin et des douanes sont sur les traces des avoirs et des biens russes sur le territoire français. Tous œuvrent en commun pour repérer comptes bancaires, placements, etc... mais également les propriétés, appartements ou bateaux qui peuvent appartenir aux plus de 500 personnes et entités liées à Vladimir Poutine et désormais sous le coup des sanctions européennes.