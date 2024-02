"C'est la sécurité de l'Europe derrière" : un accord de sécurité France-Ukraine pour quoi faire ?

Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky signent, vendredi à Paris, un accord de sécurité bilatéral. TF1info a interrogé Jean-Pierre Maulny, expert des questions de défense à l'Iris. Pour le spécialiste, la France à tout "intérêt" à respecter cette accord : il en va, in fine, de la sécurité de l'Europe.

Vendredi, Volodymyr Zelensky sera à Paris. Cette troisième visite en Frnace depuis le début de la guerre sera l'occasion de signer un accord de sécurité entre la France et l'Ukraine. "Cet accord fait suite aux engagements qui avaient été pris en format G7 en marge du Sommet de l’Otan à Vilnius en juillet 2023", a rappelé la présidence française.

Le Royaume-Uni a été le premier à conclure un tel accord lors d'une visite du Premier ministre Rishi Sunak à Kiev le 12 janvier. Les pays de l'Union européenne n'avaient jusqu'ici pas franchi le pas.

Jean-Pierre Maulny, spécialiste des questions de défense et directeur adjoint de l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris) nous explique ce qu'induisent ces accords.

En quoi cet accord de sécurité peut consister ?

La base de ces accords de sécurité, c'est la déclaration du G7 au sommet de l'Otan de Vilnius en juillet 2023. [Dans ce texte], les pays du G7 s'engageait à signer des accords de sécurité bilatéraux avec l'Ukraine. Ce qui est intéressant, c'est que [l'idée de ces] accords a été signée à l'Otan, mais pas par l'Otan. Ce sont certains pays. Pour savoir ce que va contenir l'accord France-Ukraine, il faut se pencher sur celui signé entre le Royaume-Uni et l'Ukraine en janvier.

Il y aura certainement des engagements en matière de soutien militaire. Il sera notamment question de la coalition artillerie. Il n'y aura pas que de la coopération militaire, il y aura également des choses sur le plan civil. C'est un accord de coopération qui est large. On considère que soutenir l'économie et la démocratie, ce sont des choses qui aident à stabiliser l'Ukraine et à assurer sa sécurité. Naturellement, il sera aussi question de consultations sur les thématiques de sécurité.

Qu'est-ce que cela implique pour nous ? Y a-t-il des obligations ?

Un accord de ce genre n'est pas contraignant. Cela ne va pas prendre la forme d'un traité. En même temps, vu la situation, on a intérêt à remplir ce que l'on signe. C'est aussi notre intérêt : c'est la sécurité de l'Europe derrière. Il n'y a pas de risque de non-application. S'il y en a, sur les questions d'armement par exemple, cela ne viendra pas du fait qu'on ne veut pas, mais du fait de retards dans la fabrication. Ce ne sera pas lié à une absence de volonté française. La question est de savoir si l'on va lister les équipements qu'on va envoyer à l'Ukraine.

L'envoi d'équipements pour renforcer la sécurité sol-air est certain. C'est ce que demande l'Ukraine. C'est ce que l'on trouve dans l'accord signé avec les Britanniques.

Et l'Otan dans tout ça : est-ce que cela signifie une mise de côté ?

Depuis le début de la guerre, sur l'aide militaire à l'Ukraine, l'Otan ne s'affiche pas - pour des raisons politiques - en tant que tel comme soutien militaire aux Ukrainiens. Maintenant, si l'on regarde ce qu'il se passe, on retrouve [au G7 par exemple], des pays de l'Otan. Mais ce n'est pas l'Otan. C'est une décision qui a été prise dès le départ. Dans les déclarations officielles de l'Otan, sur l'aide militaire, vous avez plutôt des choses non létales.

C'est une décision politique des États membres qui considère que si l'on affichait l'Otan en tant que telle, ce serait un chiffon rouge vis-à-vis de Poutine. Ils estiment que ce n'est pas nécessaire d'accroitre la tension à ce niveau-là. De toute façon, pour ce qui est de l'aide militaire, on n'a pas besoin de l'Otan. Ce n'est pas l'Alliance atlantique qui fabrique l'armement. C'est le paradoxe avec l'Union européenne qui, elle, s'affiche.

Avec ces accords, on ne fait que formaliser ce qui existe déjà dans les faits. C'est aussi un moyen de rassurer et de réconforter l'Ukraine. En juillet, on n'a pas décidé de faire entrer l'Ukraine dans l'Otan. En contrepartie, il y avait ces accords. Politiquement, c'est important tant le doute sur l'aide américaine est grand et montrer que les Européens sont là.

Est-ce que cela peut ouvrir la porte à quelque chose de plus important, comme une éventuelle intervention ?

C'est un pas de plus et un pas en avant dans le fait que les pays signant ces accords sont des soutiens de l'Ukraine au niveau politique et militaire. En termes politiques, c'est important. Soutenir l'Ukraine, c'est aussi soutenir sa prospérité et sa stabilité. Si vous soutenez l'Ukraine sur le plan civil, vous soutenez la stabilité et la pérennité du pays.