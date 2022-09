Russie : un militaire blessé lors d'une fusillade dans un centre de mobilisation de l'armée

Cet incident survient alors que des protestations se font de plus en plus bruyantes en Russie contre la mobilisation partielle ordonnée le 21 septembre par Vladimir Poutine. Selon l'ONG OVD-Info, plus de 2300 personnes ont été interpellées depuis cette annonce lors d'actions civiques de contestation. D'importants départs de Russes vers des pays frontaliers ont également été signalés.